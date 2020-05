All-inclusive-Verträge sind Vergangenheit

de // Hamburgs erster Bürgermeister Ole von Beust analysiert anläßlich der bevorstehenden Unterzeichnung des 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrages welche Bedeutung Programm und Content zukünftig in Medien spielt und welchen Beitrag die effektive Verteilung von Verwertungsrechten auf die mediale Wertschöpfungskette hat. Beust: "Ohne ein scharfes Qualitätsprofil droht ein Versinken in der digitalen Masse des Internets". Die "faire Verteilung von Verwertungsrechten" ist für Beust Voraussetzung für die "Sicherstellung einer positiven Rundfunkordnung". Financial Times Deutschland, Seite 24