Alice im Zeitungsland

Dieser Insertion ging eine, wie die New York Times berichtet, interne Debatte zwischen Redaktion und kaufmännischem Management voraus, das sich letztendlich durchsetzte. Mit dieser Umsetzung wolle man die Grenzen der Werbung verschieben, wird argumentiert. Die Los Angeles Times begann bereits im Vorjahr damit die Reichweite und Zugkraft der Titelseite stärker für Werbung zu nutzen und eine in den USA von boulevardesken und im Tabloid-Format erscheinenden Titeln eingesetzte Werbepraxis zu nutzen. Die anderen beiden Großformate - New York Times und Wall Street Journal - machen in den letzten Jahren erste zaghafte Vesuche mit Werbeplatzierungen in der unteren Hälfte ihrer Titelseiten.