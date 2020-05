Alfa Romeo, Parkgebühr und App ergibt Freiparker

atMotor Village Austria, das Vertriebsunternehmen der Automarken Alfa Romeo, Fiat, Abarth, Lancia, Jeep und Fiat Professional setzt in der Vermarktung der genannten Brands in Österreich auf eine App und bezahlte Parkgebühren. Die Vermarktungsstrategie dreht sich um "mangelnde Parkflächen, unübersichtliche Gebührenzonen" und den "Verlust von mobiler Freiheit". Dagegen setzt das Unternehmen die Freiparker-Kampagne in den Markt, die gleichzeitig dessen Fahrzeugabsatz ankurbeln soll.