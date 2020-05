de // Alexander Duphorn, Geschäftsführer von Viacom Brand Solutions Germany, wechselt im Herbst in die Geschäftsführung von SevenOne Media Deutschland. Er wird Geschäftsführer Operations und ist in dieser Funktion für die Bereiche Marketing, Research und Vertriebssteuerung zuständig. Duphorn ist seit 1999 für MTV Networks-Unternehmen in unterschiedlichsten Management-Funktionen tätig gewesen.