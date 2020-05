Aktionsfinder.at tritt ÖWA bei

In der Gegenüberstellung zum zweiten Quartal zeigt sich, dass die Unique Clients von April bis Ende Juni 2012 um 12,4 Prozent, die Visits um 7,3 Prozent und die Page Impressions aller Werbeträger um 4,1 Prozent brutto wuchsen.



Weiters sind in diesem Entwicklungsvergleich Songtexte.com, Tripwolf.com und Weltfussball.at mit dreistelligen, prozentuellen Unique Clients-Zuwächsen sowie Tripwolf.com und Songtexte.com mit eine ebensolchen Visits-Plus ausgewiesen.



Es gibt auch Ausreisser in die andere Richtung: Wienweb.at, Starchat.at, Sexyparty.at und Netlog.com erleben im Quartal zweistellige, prozentuelle Rückgänge zu ihren Nutzungsniveaus des Vergleichsquartals 2011.

Dachangebote, mobile Angebote, Vermarktungsgemeinschaften

Innerhalb der Dachangebote legen e2 Sportdach Austria, IP Österreich Gesamt, Regionalmedien Austria Digital sowohl punkto Unique Clients als auch Visits prozentuell um mehr als 50 Prozent zu.



Unverändert abwärts geht es mit den VZ-Netzwerken, deren Zukunft ungewiss ist obwohl dort alles anders und neu werden soll.



Unter den mobilen Angeboten waren im zweiten Quartal zwei - Herold.mobi und mobil.salzburg24.at - mit dreistelligen, prozentualen Unique Clients-Zuwächsen. Und unter den Vermarktungsgemeinschaften schwächelt mamma media Männer-Premiumkombi



