Aktionsfinder.at für mobile Schnäppchen-Jagd

Wie die stationäre Web-Lösung liefert die App die Angebote aktueller Werbeprospekte verschiedener in Österreich tätiger Einzelhändler. Aufgrund der Lokalisierungsfunktion des iPhones liefert die App die jeweils regionalen und lokalen Einkaufsinformationen. Dazu kommen Karten-Darstellungen in denen die jeweils Filialen und Shops der anbietenden Händler mit Adresse, Telefonnummer und Öffnungszeiten ausgewiesen werden.



Gerhard Froner und Michael Niederwieser, die beiden Geschäftsführer von Aktionsfinder.at, bieten eine Free-App für iPhone und iPad an. Die Android-Version kündigen sie für Ende Jänner 2012 an. Das Schnäppchen-Informationsportal kann jedoch auch mittels mobilem Browser genutzt werden.