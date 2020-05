Airborne im Kreis der glorreichen Sieben

Diese Auszeichnung ist die Krönung eines von Erfolgen geprägten Jahres, resümiert Patrick Brandstätter, Geschäftsführer von Airborne Motion Pictures. Der Film bringt der Kärntner Produktionsfirma den achten internationalen Preis ein.



Zuvor gab es einen Delphin in Cannes, das "Goldene Berliner Stadttor" im Rahmen der Tourismusmesse ITB, einen "Silbernen Arara" in Brasilien, Imagefilm-Gold in Warschau und den "Prix Mayor of Karlovy Vary" in Tschechien.



"Wir konnten uns mit den acht internationalen Awards in diesem jahr in die Oberliga der österreichischen Produktionshäuser katapultieren", kommentiert Brandstätter. Wichtiger ist ihm, dass der Film über die Stadt sowohl für Villach als auch für den Kärntner Tourismus "nachhaltig spürbare Wirkung" erzeugt.



atmedia.at