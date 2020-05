Ainetter wird News-Chefredakteur

atWolfgang Ainetter wird mit 1. Juli 2012 Chefredakteur des Nachrichtenmagazins News. Er rückt in der Chefredaktion der Zeitschrift an die Stelle von Peter Pelinka, der ab diesem Tag in die Funktion des Herausgebers aufrückt. Ainetter kommt von der Gratis-Tageszeitung Heute, deren Chefredakteur er seit Februar 2011 war.