Aids ohne Exzentrik

Der Sender zeigt am Freitag, den 20. Mai, um 22:15 Uhr The Positive Ladies Soccer Club. Diese Dokumentation dreht sich um eine Frauenfussball-Mannschaft, deren Mitglieder HIV-infiziert sind und um gesellschaftliche Anerkennung "spielen".

Um 22:50 folgt No Time To Quit. In diesem Film geht es um die Analyse sozialer und politischer Missstände in Afrika, die die medizinische Versorgung vieler Länder im Argen lässt.



atmedia.at