at // Der Österreichische Agrarverlag exportiert das Genuss-Magazin-Spinoff bier.pur nach Deutschland. Das Sonderheft erscheint zweimal jährlich, kostet 4,90 Euro am Kiosk und dreht sich alle "Geschmacksvarianten" der Bier-Welt. Die soeben erschienene Ausgabe entstand in Kooperation mit den Privaten Brauereien Bayern. Genuss.bier.pur ist auch Abonnement erhältlich.