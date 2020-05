Agrar Media relauncht BauernZeitung.at

Politik, Technik, Fachinformationen, Börseninformationen für landwirtschaftliche Produkte, Gesundheitstipps, Rezepte, Garten- und Kräutertipps, etc. komplettieren den bestehenden Kosmos von BauernZeitung.at. Es gilt, wie BauernZeitung-Geschäftsführer Georg Keuschnigg dazu erklärt, dem Zielgruppen-Informationsanspruch breit Rechnung zu tragen und die Leserinnen und Leser sowohl in ihrem beruflichem Alltag als auch in ihrer Freizeit wahrzunehmen.



BauernZeitung.at weist in ihrer jüngsten Version eine grafisch und inhaltlich adaptierte Navigationsstruktur auf, die die Wege der Leser zu den von ihnen gewünschten Inhalten verkürzt.



Ergänzt wurde das Portal um die Gebrauchtmaschinen-Börse Agraranzeiger.at. Keuschnigg avisiert, dass eine mobile Web-Version von BauernAnzeiger.at folgen wird.



Für die Bewirtschaft der Reichweite und des Werbe-Inventars sorgt der Vermarkter adworx.



atmedia.at