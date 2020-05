Aggressivere Mediakostenkürzungen

int // Procter & Gamble will die Media-Spendings neu ausverhandeln. Das kündigte Chairmann-CEO Alan Lafley im Rahmen einer Analysten-Konferenz in New York an. Wenig überraschend ist der Auslöser für diese Überlegung die wirtschaftliche Entwicklung. Procter & Gamble verzeichnet erstmals seit Jahren einen Absatz-Rückgang in diesem Quartal. Das Ziel der Neuverhandlungen des Markenartikel-Konzerns ist, den vereinbarten Share-of-Voice beizubehalten und die dafür notwendige Mediakosten zu kürzen.