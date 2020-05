Aggregierende Parasiten

usa // Associated Press plant die eigenen Inhalte gegen die Zweckentfremdung im Internet zu schützen. Dean Singelton, Associated Press-Chairman, erklärte gestern in San Diego, dass "wir nicht länger ruhen und zusehen werden, wie andere unter Berufung auf mißverständliche Auslegung mit unserer Arbeit davon laufen. Robert Thomson, Redakteur des Wall Street Journals nannte Webseiten wie Google, Blogs und Aggregatoren, die Inhalte nutzen ohne Lizenzgebühren zu zahlen, "Parasiten und Technik-Bandwürmer in den Eingeweiden des Internets". Singelton kündigte an, den Content-Vertrieb nachzuverfolgen und zu prüfen ob Inhalte vertragskonform verwendet würden.