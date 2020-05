Agent Provocateur zieht an

Die Kampagne läuft online an. Abgesehen von der YouTube.com-Performance wird die aus mehreren Kurzfilmen bestehende Kampagne auf Medien wie GQ.com, Vogue.co.uk und Grazia.co.uk platziert. Darüber hinaus werden Printsujets in Magazinen platziert.



Die Filme mit Huerta realisierte RSA Films und Regie führte Johan Renck. Die Mediaplanung erfolgte bei Agent Provocateur inhouse.



Der nächste Film des Labels geht am 5. September online.