intDas Wäsche-Label Agent Provocateur publiziert die erste App. Mit Shake Me Strip Me lädt Agent Provocateur Nutzerinnen und Nutzer ein Models aus ihren Kleidern zu schütteln um ihnen auf diese Weise an die "Wäsche zu gehen". Werden die Models berührt, gelangen die Nutzer zur Brand-Site und können die schönen Stücke kaufen.