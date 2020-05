Affilinet gründet Österreich-Niederlassung

de, at, chDie bisherige Geschäftsentwicklung in Österreich und in der Schweiz ist für Affilinet Auslöser die operative Tätigkeit zu intensivieren und eigene Niederlassungen zu eröffnen. Kunden in diesen beiden Märkten wurden bislang von München aus betreut. Das Affiliate-Netzwerk-Unternehmen etabliert eigene Landesgesellschaften und eigenständige Marktplätze mit einem entsprechenden Angebot. Das Österreich-Geschäft führt Jim Knopf.