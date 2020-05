Aegis Media vergibt Trainee-Stellen

atAegis Media geht in eine neue Runde des Train to Media genannten Trainee-Programmes. In der Agenturgruppe stehen fünf Ausbildungsstellen zur Verfügung, die in den kommenden Wochen besetzt werden sollen. Am 5. November 2012 geht es für die ausgewählten Kandidaten los. Sie lernen in dem laufenden einen Trainee-Jahr die Grundlagen der Media- und Kommunikationsplanung.