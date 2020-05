Aegis Media lebt Integration

Umarmen statt abstossen

Lebenshilfe Wien erweitert unsreen Integrationsansatz umfassend und führt Integration aus Media hinaus ins alltägliche Leben", beschreibt Aegis Media Austria-Geschäftsführer Andreas Weiss die Intention der Partnerschaft. Denn die Organisation, ergänzt er, engagiert sich jeden Tag für Menschen mit Behinderung und steht für Inklusion, einem Leben ohne Aussonderung, mit voller, möglichst selbstbestimmter Teilhabe und Teilnahme am Alltag der Gesellschaft und an deren Aktivitäten.



Die Agenturgruppe und deren Mitarbeiter tragen zur Inklusion von Lebenshilfe Wien mit ihrer Kommunikationskompetenz bei, um die Wahrnehmung der wohltätigen Organisation und deren Anliegen in der Öffentlichkeit zu erhöhen. Beispielsweise mittels Unterstützung der Online-Aktivitäten der Lebenshilfe Wien. Weiters engagiert sich das Aegis Media-Team in der Organisation und Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen des Partners.



Für die Agenturgruppe ist die Lebenshilfe Wien-Kooperation auch als Projekt definiert, um "auf dem Boden zu bleiben".