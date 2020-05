Aegis Media auf Wachstumskurs

Die Gruppe schließt das Quartal mit einem 16,3-prozentigen Umsatzwachstum und einem organischen Wachstum von 9,1 Prozent ab. Das zur Gruppe gehörende Marktforschungsunternehmen Synovate schließt die ersten drei Monate mit einem Wachstum von 7,3 Prozent ab.



Alle drei Unternehmensebenen zeigen im Vergleich mit dem ersten Quartal 2010 gravierende Wachstumszuwächse. Aegis Media lag in diesem Berichtszeitraum bei 3,0 Prozent, Synovate bei minus 1,9 Prozent und die Aegis Group bei 1,1 Prozent organischem Wachstum.



Das Aegis Media-Wachstum kommt aus der Region Nordamerika und einigen westeuropäischen Märkten wie Großbritannien, Deutschland und Skandinavien. Im ersten Quartal gewann die Media-Agentur New Business in der Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar.