Aegis Group gehört nun Dentsu

Alle Unternehmen der Aegis Group - Carat, Vizeum, Isobar, iProspect,, etc. - setzen, aus derzeitiger Sicht, ihre Geschäftstätigkeit "unter dem Aegis Media-Banner" fort.



Als erster Effekt dieser Akquistion wird das Dentsu Aegis Network Ltd., eine neue operative Management-Einheit installiert in London installiert. Dort laufen alle Fäden von Dentsus Kommunikationsgeschäften außerhalb Japans und die weltweite Tätigkeit von Aegis Media zusammen.



Ebenfalls aus heutiger Perspektive agieren Aegis Media und das Dentsu Network als getrennte und selbständige operative Unternehmen. Darüber wird nun eine weitere Führungsebene, bestehend aus dem Dentsu Aegis Network-Management-Team sowie einem Verwaltungsrat, eingerichtet. Jerry Buhlmann wird Dentsu Aegis Network-CEO und bleibt Aegis Media-CEO. Tim Andree, wird Chairman des neuen Networks zusätzlich zu seinen Aufgaben als CEO und Senior Vice President von Dentsu Inc..