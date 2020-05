Aegis Group-Ergebnis überzeugt

Kurzfristge Konjunkturerholung

Die Gruppe steigert gegenüber dem Vergleichshalbjahr 2009 den Gesamtumsatz um 2,4 Prozent auf 806,57 Millionen Euro. Das organische Wachstum der Gruppe beträgt 3,2 Prozent. Buhlmann argumentiert diese Entwicklung mit dem Wachstum in Emerging Markets, dem New Business-Billing-Zuwachs von einer Milliarde US-Dollar durch Aegis Media und der Rückkehr des Marktforschungsunternehmens Synovate in die Gewinnzone. Er prognostiziert für das zweite Halbjahr 2010 weitere konjunkturelle Erholung sowohl des Werbe- als auch des Marktforschungssektors. Eine längerfristige Wachstumsprognose, die eine nachhaltige Erholung der Werbe- und Medienindustrie zum Inhalt hat, wagt Buhlmann nicht.