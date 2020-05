Aegis Group auf Wachstumsweg

Das operative Ergebnis stieg um 12,3 Prozent auf 221 und der Vorsteuer-Gewinn um 7,0 Prozent auf 186 Millionen Euro. Außer in Westeuropa kann Aegis in allen Regionen des Weltmarktes Wachstum erwirtschaften. Trotz eingeschränkter mittelfristiger Perspektive ist die Gruppe, wie CEO Jerry Buhlmann dazu erklärt, mit viel Selbstvertrauen in das Jahr 2011 aufgebrochen.