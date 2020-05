Aegis Austria avanciert Pratter und Mosser

Pratter rückt in eine in der Mediaagentur-Gruppe neu geschaffene Position auf. Bei ihm läuft nun das Management aller digitalen Media-Geschäfte zusammen. Der Jung-Vater und mehrfache Ironman Austria-Teilnehmer ist seit 2005 in der Aegis Media Austria-Gruppe und gilt als deren digitales Gehirn. 2011 wurde er zum Vizeum Austria-Managing-Director und hatte sich in dieser Funktion auch klassische Media-Management-Aufgaben zu stellen. Während dieser Zeit gewann er mit dem Vizeum-Team den Mediamarkt Saturn-Etat.



