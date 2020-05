Adworx vermarktet Studieren.at

atDie in Köln ansässige targroup Media erteilt Adworx das Vermarktungsmandat für Studieren.at. Das Special-Interest-Portal wendet sich an Schüler, Maturanten und all jene Menschen, die eine Entscheidung für oder gegen eine akademische Weiterbildung treffen müssen. Der Vermarkter verstärkt damit sein im Berich Bildung und Karriere gebündeltes Werbeträger-Portfolio.