AdWin für Edwin, Erwin und auch Erna

at // Das Rennen um die dritte Runde des Vorarlberger Werbepreises AdWin 2009 ist eröffnet. Die Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der Wirtschaftskammer Vorarlberg zeichnet in 14 Kategorien und mit zwei Sonderpreisen wegweisende Werbung aus. In Kooperation mit den Vorarlberger Nachrichten wird ein Publikumspreis ausgerichtet. "Bislang war der AdWin eine branchen-interne Veranstaltung. Jetzt öffnen wir den Wettbewerb und laden die breite Öffentlichkeit ein, ihren Favoriten zu wählen", erklärt Fachgruppen-Obmann Reinhard Ricquebourg dazu. Der Publikumspreis findet ohne entsprechender Vorauswahl statt. atmedia.at - AdWin-Juroren & Bilder