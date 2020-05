Adverserve holt Jelinek ins Team

In seiner neuen Funktion verantwortet Jelinek die konzeptionelle und operative Umsetzung von Kundenprojekten.



Jelinek war im Somer 2010 von pjure isobar zu Goldbach Audience gewechselt. Für den Digital-Media-Vermarkter arbeitete er zunächst im Campaign und Traffic Management und entwickelte sich danach in das Technical Product Management und Cross Channel Marketing weiter.



Adverserve bewegt sich derzeit auf einem Dienstleistungsniveau in den Märkten und Österreich und der Schweiz, dass das Unternehmen mit der Abwicklung von "mehr als 10.000 Online-Kampagnen" und der Auslieferung "von mehr als acht Milliarden AdImpressions" und "über 300 Millionen PreRoll-Ads" beziffert.