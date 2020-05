adRom retargeted E-Mails

Dabei werden, nach einer ersten Reichweiten-Welle einer Kampagne, nur mehr jene Empfänger angesprochen, die in die Kategorie Reagierer fallen also auf eine bestimmte Weise mit dem ersten Mail in Aktion traten. Mit dem Retargeting wird die Kommunikation mit jenen Adressaten fortgesetzt, die das erste Mail öffneten oder die darin inkludierten Links klickten.



Diese Interessenbekundung ist die Basis für die Optimierung der Kampagne. Die Mail-Versandmenge und die Kosten reduzieren sich. Die Chancen auf eine Conversion, idealerweise ein Kauf, erhöht sich. Streuverluste werden reduziert und die Kampagnen-Effektivität erhöht.



