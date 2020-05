atNorbert Rom, Gründer und Eigentümer des E-Mail-Full-Service-Anbieters adRom Group bereitet die Expansion in die USA vor. Sie wird "in den kommenden Monaten angestrebt", lässt sich Rom zum Entwicklungsfortschritt des nächsten Markteintritts entlocken. Das Unternehmen ist derzeit mit acht Büros in sechs Märkten tätig und versendet derzeit "bis zu einer Milliarde E-Mails" pro Monat. atmedia.at