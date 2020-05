Adobe vereinbart Neolane-Übernahme

Neolane integrierte On- und Offline-Marketing-Daten innerhalb eines Unternehmens, nimmt Zielgruppen-Segmentierungen vor und liefert Marketing-Kommunikation über alle verfügbaren Wege aus. Das Unternehmen automatisiert Marketing und realisiert Kampagnen über Vertriebslinien wie Online, E-Mail, Social Media, Mobile, Call Center, Direct Mail und Point-of-Sale. Wodurch sich höhere Stringenz in der Kampagnen-Führung und auch im Konsumenten-seitigen Kommunikationserleben sowie intensivierte Personalisierung der Kommunikation und in weiterer Folge Optimierungspotenzial für ROIs ergeben.



Neolane arbeitet für 400 Kunden weltweit. Die Marketing-Technologieleistungen des Unternehmens bilden künftig das sechs Kompetenzfeld in der derzeit aus Analytics, Target, Social, Experience Manager sowie Media Optimizer bestehenden Adobe Marketing Cloud.

Ovum-Analyst Gerry Brown kommentiert diese Übernahme so: "An acquisition of this type has been a long time coming for Adobe. It's lack of a campaign management platform has been a glaring hole in its digital marketing platform proposition."



Er bewertet den Deal so: "This was an expensive acquisition at over 10x Neolane's previous year's revenues, but it should be worth it. The deal has the potential to propel Adobe into the market leadership with both its existing digital offer, plus Neolane's enterprise campaign management offer. These are the two driving forces of strategic enterprise purchasing of digital marketing platforms today, and so puts Adobe in a strong market position."