Admiral Sportwetten forciert Sky-Platzierung

Der Wettanbieter ist in der Fussball-Saison 2011/12 mit Exklusiv-Übertragungen aus der Bundesliga und der Ersten Liga sowie der Basketball-Bundesliga präsent. Für die Basketball-Bundesliga hält Admiral die Patronanz.



In allen drei Ligen ist das werbungtreibende Unternehmen über die gesamte Saison hinweg mit einem Werbeformen-Portfolio zu dem klassische TV-Spots, Presenter-Spots, Konferenz-Trenner oder Graphik-Sponsoring gehören, präsent. Das Unternehmen ist der größte Kunde von Premium Media Solutions in Österreich.



