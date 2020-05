AdLink kauft und verkauft

AdLink wird umbenannt

Daraus lukriert das Unternehmen einen Verkaufserlös in Höhe von 45,1 und einen Einmalertrag von 12,7 Millionen Euro. Damit will AdLink Media seine Verbindlichkeiten reduzieren. Parallel dazu kauft das Unternehmen 24,06 Prozent von Sedo und besitzt künftig 100 Prozent des Domain-Marketing-Unternehmens. Der Kaufpreis wird mit 4,25 Millionen neu geschaffenen AdLink-Aktien und 5,5 Millionen Euro in bar bezahlt. Und als Schlußakt dieser Neuausrichtung und Umstrukturierung erfolgt eine Umbenennung. Über den künftigen Firmennamen wird 2010 entschieden.