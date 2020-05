AdLink Group-Zahlen rückläufig

Nettoverschuldung getilgt

In der Gegenüberstellung der dritten Quartale liegt der Umsatz unter, das bereinigte EBT 28,6 Prozent über dem und das ebenfalls bereinigte EBITDA exakt auf dem Vorjahresniveau. Mit den, durch die Restrukturierung also dem Verkauf von Gesellschaftsanteilen an Goldbach Media sowie des gesamten Display-Marketing-Geschäfts an Hi-media erzielten Erlösen liegen die veröffentlichten Perioden-Ergebnisse deutlich über den Vorjahresergebnissen. Ein wichtiger Effekt dieser Verkäufe: die Nettoverschuldung der Gruppe wurde deutlich reduziert und der Cash-Flow zum 30. September war mit 7,1 Millionen Euro positiv. Das unbereinigte Ergebnis pro Aktie stieg von 0,17 auf 1,23 Euro. 1,18 Euro sind auf die erwähnten Einmalerträge zurückzuführen.