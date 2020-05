de // Alexander Adler wechselt am 1. Juli 2009 zu Prinovis. Der Leiter Externe Kommunikation bei Gruner + Jahr übernimmt die gesamten Kommunikationsagenden, also externe und interne Kommunikation sowie den Bereich Marketing. Prinovis ist ein Tiefdruck-Joint-Venture von Bertelsmanns arvato, Gruner + Jahr und Axel Springer. Adler ist seit 1999 in der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit eines Bertelsmann-Unternehmens tätig.