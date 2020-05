Adidas verlagert Media-Präferenzen

Klassische Begleiter

13 Prozent des Umsatz investiert der Sportartikel-Konzern in Werbung. Von dem, mit eineinhalb Milliarden Euro bezifferten Werbebudget flossen traditionell der Großteil in TV und Printmedien. "Wir verschieben unsere Ausgaben", zitiert das Handelsblatt Stamminger ohne die damit verbundene Neugewichtung zu hinterfragen. Der bisherige Media-Split sei jedenfalls Geschichte. Social Networks und YouTube spielen in der Zielgruppen-Ansprache künftig die zentrale Rolle. Klassische Medien werden nur mehr begleitende gebucht.