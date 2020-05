Adidas legt los

Seit einer Woche wurde die Kampagne mit 5-Sekunden-Snippets angeteasert. Wir sehen im Spot Lionel Messi, Kate Perry, David Beckham, Derrick Rose, den Designer Jeremy Scott, die Tennisspielerin Caroline Wozniacki, die Leichtathletin Blanka Vlasic, etc. Von den TV-Spots existieren wiederum Special Editions in deren Fokus Messi und der Basektball-Spieler Rose stehen. Der Spot mit Messi wird in Märkten in denen Fussball dominiert wie in der Region Europa und die Rose-Version in den USA eingesetzt.



Die Kampagne kommt von der Adidas-Leadagentur Sid Lee.



atmedia.at