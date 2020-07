Adidas im Champions-League-Finale

at, euAm kommenden Samstag endet die UEFA Champions League-Saison 2013/14 mit dem Finalspiel in Lissabon, dem Madrider Stadtrivalen-Derby zwischen Atletico Madrid und Real Madrid. Einem Match zwischen den beiden Ausrüster-Marken Nike und Adidas. Adidas stellt zum dritten Mal in Folge und mit Real Madrid nach dem FC Bayern München und dem Chelsea FC ein Final-Team und möglicherweise zum dritten Mal den Champions League-Sieger. Darum die Werbe-Inszenierung in der bevorstehenden Puls 4-Live-Übertragung.