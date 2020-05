Adidas All-Inclusive-Kampagne

Am 16. März geht es los. In der Kampagne von Sid Lee, seit dem Vorjahr Lead-Agentur der Brand, treten neben Lionel Messi und David Beckham, die Pop-Sternin Katy Perry, der NBA-Star Derrick Rose oder auch der Hip-Hop-Künstler B.o.B. auf.



An dieser Kampagne will Adidas die Breite der Marke zelebrieren und zeigen aus welcher Mischung an Interessen und Leidenschaften sie besteht. Sie dreht sich um einen 30- und 60-Sekunden-TV-Spot sowie ein 120-Sekunden-Online-Video.



Derzeit sind aus der all adidas-Kampagne 5-Sekunden-Sequenzen aus den Spots veröffentlicht, die durchaus auch als PreRoll-Ads vor anderem Content zum Einsatz kommen können.