Adele Bloch-Bauer folgt ein Hai

Hiermit versucht die Agentur die Wunder der Natur und deren evolutionäre Kräfte auf die beworbene Münze zu übertragen und transportiert in der Kampagne die Botschaft, dass ebenso in "jeder Münze ein Wunder steckt".



Der Streuplan sieht den Transfer dieser Botschaft via digitaler Medien, Printanzeigen, Dialogmarketing, City Lights und Plakaten vor.

Credits:

Auftraggeber: Münze Österreich; Marketingleitung: Andrea Lang;



Agentur: JWT Wien; Chief Creative Officer: Markus Zauner; Creative Director/Art Director: Daniel Haug; Text: Petra Anderson, Lilly Glück; Grafik: Andrea Haderer, Katarina Huber; Fotograf: Michael Stelzhammer; 3D-Illustration: Christo Penev; Bildbearbeitung: Rotfiler;

Client Service Director: Sandra Oesterreicher; Kundenberatung: Richard Ulmer, Tamara Effler.



