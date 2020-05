Adconion kauft Joost-Reste

PreRoll-Station

Adconion wird Joost.com betreiben, um seinen Kunden einen Vertriebsweg für Branded Content anzubieten und das eigene PreRoll-Portfolio auszubauen. Joost, ein Projekt von Niklas Zennström war in der ersten Jahreshälft endgültig an der schwierigen Rechtverhandlerei und am US-Erfolg von Hulu gescheitert.