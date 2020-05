AdAudience wird Yieldlab-Kunde

Yieldlab liefert dem Vermarkter-Unternehmen eine Data Driven Programmatic Advertising Plattform. Darauf werden Yield-Optimierung mit Echtzeithandel sowie die Absicht mehr Effizienz in der Optimierung und Abwicklung des automatisierten Handels von Digital-Media-Produkten verbunden.



Die Yieldlab-Plattform verfügt über eine integrierte Brand Safety-Funktionalität, die das von AdAudience vermarktete Inventar vor markenbeeinträchtigtende und -schädigene Werbekampagnen schützen soll.



In der künftig von AdAudience genutzten technischen Handelslösung zur Echtzeit-Vermarktung sind darüber hinaus Active Agent und Adition eingebunden. Active Agent gewährleistet die Abwicklung klassischer Targeting-Kampagnen und deren Marketingziele. Adition deckt die von AdAudience verlangten Anforderungen an das Kampagnen-Management, an Multi-Channel-Sonderformate und die Auslieferung der Kampagnen.



Adition, Active Agent und Yieldlab sind Unternehmen der Virtual Minds Holding.



Yieldlab arbeitet auch für Spiegel Verlag und Heise Verlag.