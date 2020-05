adaffix springt über den Teich

Der sechste Markt

"Wir erwarten uns viel von diesem Markteintritt", kommentiert adaffix-Gründerin und -Geschäftsführerin Claudia Pöpperl die Expansion. " adaffix ist das erste kostenlose Mobile Service in den USA, welches Anruferkennung und Alternativ-Suche bei Geschäftsanrufen vereint und darüber hinaus Fotos und Status-Meldungen von Facebook-Kontakten integriert", ergänzt sie. Die USA sind der sechste Markt in dem adaffix zur Verfügung steht. Zuvor wurde der Service in Schweden und Dänemark gelauncht. Die bisherige Entwicklung beziffert Pöpperl so: "In den etwa 15 Monaten seit dem Österreich-Launch hat adaffix über fünf Millionen Abfragen abgewickelt. Derzeit wächst das monatliche Transaktionsvolumen im Schnitt um 200 Prozent."



atmedia.at