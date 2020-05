Achtlosigkeit gegenüber Kuverts

Über die Kreativleistung von dasuno vermittelt CPT Couvert der Zielgruppe, dass, wie Unternehmensgründer und Auftraggeber Günter Eberhardt erklärt, "wir machen, was auch immer sich unsere Kunden wünschen und wir uns über jede kreative Herausforderung in der Umsetzung freuen".



Die Kampagne ist die implizite Aufforderung an Kreative, schon in der Ideenfindungsphase das Kuvert mitzudenken. Explizit erzählt die Agentur dazu Geschichten von gewöhnlichen Kuverts, denen keine Beachtung geschenkt werden und die austauschbar wie sie sind sehr schnell in den Recycling-Kreislauf eingebunden werden. Ebenso explizit ist die Aufforderung von CPT Couvert: "Bewahren Sie Kuverts davor, austauschbar zu sein."

Credits:

Auftraggeber: CPT Couvert; Günter Eberhard;



Agentur: dasuno; Kundenberatung: Susanne Safer; Kreation: Nora Sri Jascha, Doris Partl; Kreativdirektorin: Nora Sri Jascha; 3D-Illustration: Christo Penev; Retusche: Mladen Penev; Litho: Redworks.



atmedia.at