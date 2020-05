Accor forciert Accorhotels.com-Positionierung

Als Leitmotiv für die Accorhotels.com-Kampagne ist die Garantie - Damit Sie wissen, was Sie buchen. - gesetzt.



Accor streut die Kampagne über die Märkte Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Brasilien und Afrika. Die beiden obigen 32-Sekunden-Spots laufen in diesen Märkten. Und theoretisch über YouTube weltweit.



In Österreich wird die Kampagne auf einen Print-Flight in ausgesuchten Printmedien variiert.





Grégoire Champetier, Global Chief Marketing Officer von Accor, will Accorhotels.com künftig über die Sorgenfreiheit beim Buchen und die Hotels der Gruppe als Garant für überzeugendes Preis-Leistung-Verhältnis positioniert sehen.



atmedia.at