Access All Areas

int // Unbegrenzten Zugang will Puma zum internationalen Motorsport-Geschehen allen Interessierten verschaffen. Zum zehnten Jahrestag launchte der Sportartikel-Konzern Pumamotorsport.com. Der Ausrüster der Formel 1-Teams BMW Sauber, Red Bull Racing, ING Renault oder Scuderia Torro Rosso, etc. will Fans nahezu unmittelbaren Zugang zu Teams, Fahrern und Rennen ermöglichen. Motorsport-Begeisterte, die auf Pumamotorsport.com Beiträge liefern, werden zu Rennwochenden eingeladen.