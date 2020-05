Accedo's Dreigesang

Unterer steigt als Partnerin in das Unternehmen ein und verstärkt dessen Event-Management. Sie war seit Oktober 2008 als Event- und Sponsoring-Managerin selbständig. Dafür war sie für Büro Hirzberger, MPM Sponsoring und T-Mobile Austria tätig.



Herberth verstärkt den Bereich Public Relation und Medienarbeit von Accedo Austria. Sie wird als Story-Managerin in die Betreuung der Agentur-Kunden Canon Austria, Upper Network und eety eingebunden sein. Herberth war bei Courage PR, VSG Direktwerbung, AIZ, dem Österreichischen Bauernbund und für den medianet Verlag tätig.



Feurer ist Expertin für Werbetexte und -konzeption. Sie wird im Accedo-Bereich Publishing tätig sein. Die diplomierte Werbefachfrau war in der Vergangenheit bei den Agenturen Red Hot, JWT Wien, rmg:connect und Cayenne Wien tätig.