atneovoltaic lagert Kommunikationsaufgaben an Accedo aus. Die Agentur wird für den Anbieter alternativer Energie-Lösungen ein Konzept umsetzen, dessen Kern eine "Storyline ist, die den Konsumenten-Nutzen" der Produkte und Services zum Inhalt hat. In weiterer Folge werden die daraus resultierenden Inhalte über verschiedene Media-Wege gestreut und in den neovolatic-Zielgruppen platziert. atmedia.at