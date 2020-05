Abstieg der klassischen Medien

int // "Fernsehen und Zeitungen kollabieren überall. Das einzige, was wächst, ist Social Media", beschreibt Lawrence Lessig, US-Verfassungsrechtler und Gründer der Creative Commons-Initiative die Medien-Situation der USA am Rande der Social Media-Konferenz re:publica 09. Aus dieser Situation entwickelt sich eine spezifische Herausforderung. Lessig: "Ich weiß zum Beispiel noch nicht, wie wir investigativen Journalismus erhalten sollen?" Der Bedeutungsgewinn von Social Media unter Politikern steigt dann, ist der Jurist sicher, wenn sie von Blogs, Netzwerken, etc. "gerade überwältigt werden". Handelsblatt, Seite 15