Abspecken und fit werden vor dem Computer

Die Trainingsanleitungen für die Einheiten Pilates, Kickboxen, Bodyshaping oder Latin Dance kommen per Video. 70 Fitness-Sessions werden angeboten. Teilnehmer können daran nach ihrem Gutdünken alleine oder in Gesellschaft teilnehmen. Illes hat das eintägige Fitness-Programm mit drei Euro und die einmonatige Teilnahme am Heim-Fitnessstudio mit neun Euro angesetzt.