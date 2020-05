Absehbare Kürzungen

usa, int // General Motors muss, um in den Genuß staatlicher Hilfe zu kommen, in den nächsten vier Jahren 600 Millionen US-Dollar einsparen. Das soll durch die Reduktion auf vier der bislang acht General Motors-Marken passieren. Darüber hinaus wird es auch zu einer "Optimierung" des Marketings kommen. Bislang wird nur spekuliert wo der Autokonzern im Marketing spart. General Motors beschäftigt die zwei Netzwerke Publicis Groupe und Interpublic Group of Cos. und investierte bis September 2008 1,6 Milliarden US-Dollar in Medien. Die anderen beiden US-Autokonzerne - Chrysler und Ford - arbeiten mit der Omnicom Group und mit der WPP Group.