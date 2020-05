Absegnen und aufschieben

at // Für etwas mehr Klarheit sorgte der ORF-Stiftungsrat in seiner heutigen Sitzung. Der heute früh erreichte Gehaltsabschluß wurde ebenso abgesegnet wie das nächstjährige Budget. 19 Stiftungsräte, der 13-köpfige rote Freundeskreis, vier Betriebsräte sowie die Unabhängigen Franz Küberl und Paul Lendvai, sorgten für einen Etappensieg von Generaldirektor Alexander Wrabetz. Er brachte jedoch das mittel- und langfristige Finanz- und Strukturkonzept bei den Stiftungsräten durch. Die Entscheidung darüber wurde in den März 2009 verschoben.